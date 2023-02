Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Creattiva, alla Fiera di Bergamo torna tutto il bello delle arti manuali - webecodibergamo : Dal 2 al 5 marzo; rispetto ad un anno fa, crescono le imprese (+17%), comprese quelle straniere (+25%). -

È tutto pronto per la 27esima edizione di Creattiva, tra le più importanti (e longeve) manifestazioni dedicate allein Italia. I 15mila mq della Fiera di Bergamo ospiteranno dal 2 al 5 marzo 208 imprese espositrici, 90 per cento delle quali provengono da fuori regione, quindici dal resto d'Europa e dal ...... da giovedì 2 a domenica 5 marzo 2023 alla Fiera di Bergamo torna la versione primaverile di Creattiva, la fiera internazionale delleideata e organizzata da Promoberg. Si tratta del ...Non esiste Cassandra, però esiste Ippocrate, che conabili e conoscenze in divenire cerca di ... Studenti non sempre motivati a stare suima determinati a capire ciò che gli si propone, se ...

Le arti manuali in fiera: torna Creattiva ed è sempre più grande L'Eco di Bergamo

La manifestazione. Dal 2 al 5 marzo; rispetto ad un anno fa, crescono le imprese (+17%), comprese quelle straniere (+25%). Appuntamento imperdibile per le appassionate del «fatto a mano», da giovedì 2 ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...