Le amputano per errore braccia, gambe e vari organi. La conforta Bebe Vio. Ospedali sotto inchiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) Le diagnosticarono nel 2014 per errore un cancro e la convinsero a sottoporsi a una serie di operazioni per asportarle, si legge in un articolo apparso sul Fatto quotidiano, “utero, ovaie, 40 linfonodi e vescica, sostituita con una ortotopica”. Ma la diagnosi era sbagliata. E come se non bastasse, in seguito alla macellazione del suo corpo, la paziente sviluppa infezioni che le procureranno per anni “febbre e dolori lancinanti” costringendola a ripetuti ricoveri. Dopo 3 anni di questo calvario l’ultimo ennesimo ricovero è per una “peritonite acuta generalizzata causata dalla perforazione della neo vescica”. E dopo il coma profondo e la necessità, per salvarle la vita dell’amputazione di gambe e braccia. “Sono stata costretta a rivivere il mio calvario, a sottopormi a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Le diagnosticarono nel 2014 perun cancro e la convinsero aporsi a una serie di operazioni per asportarle, si legge in un articolo apparso sul Fatto quotidiano, “utero, ovaie, 40 linfonodi e vescica, sostituita con una ortotopica”. Ma la diagnosi era sbagliata. E come se non bastasse, in seguito alla macellazione del suo corpo, la paziente sviluppa infezioni che le procureranno per anni “febbre e dolori lancinanti” costringendola a ripetuti ricoveri. Dopo 3 anni di questo calo l’ultimo ennesimo ricovero è per una “peritonite acuta generalizzata causata dalla perforazione della neo vescica”. E dopo il coma profondo e la necessità, per salvarle la vita dell’amputazione di. “Sono stata costretta a rivivere il mio calo, apormi a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... greenMe_it : Le amputano braccia e gambe per una diagnosi sbagliata, Bebe Vio l’aiuta a scegliere le protesi - filo_78 : RT @ImolaOggi: Terni, le amputano braccia e gambe per conseguenze di un tumore ma la diagnosi era sbagliata - FraViolaRosso : ?????? Le amputano gambe e braccia per un tumore che in realtà non ha: la storia di Anna Leonori. Bebe Vio in suo aiu… - SaxSherwood68 : RT @MediasetTgcom24: Terni, le amputano braccia e gambe per le conseguenze di un tumore ma la diagnosi era sbagliata #terni #28febbraio ht… - Alberto93383706 : RT @ImolaOggi: Terni, le amputano braccia e gambe per conseguenze di un tumore ma la diagnosi era sbagliata -