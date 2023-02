Le amputano gambe e braccia per un tumore che in realtà non ha: la storia di Anna Leonori. Bebe Vio in suo aiuto: “Farai una vita il più possibile normale” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Imparerai a spostarti da un posto all’altro e nelle valigie avrai solo protesi. Farai una vita che si avvicina il più possibile alla normalità”. Le parole di Bebe Vio per Anna Leonori, che porta sulla propria pelle i segni di una vicenda terribile, di un errore che le ha stravolto la vita. I fatti. Nel 2014 Anna riceve una diagnosi agghiacciante: tumore maligno che richiede un intervento invasivo. Quindi la donna viene operata a Roma con l’asportazione di utero, ovaie, 40 linfonodi e vescica, sostituita con una ortotopica. Ma il referto dell’esame istologico non rileverà alcuna formazione maligna. L’inferno: per 4 anni, infezioni, febbre, dolori lancinanti, ricoveri. Fino al 7 ottobre 2017, quando viene ricoverata in ospedale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Imparerai a spostarti da un posto all’altro e nelle valigie avrai solo protesi.unache si avvicina il piùalla normalità”. Le parole diVio per, che porta sulla propria pelle i segni di una vicenda terribile, di un errore che le ha stravolto la. I fatti. Nel 2014riceve una diagnosi agghiacciante:maligno che richiede un intervento invasivo. Quindi la donna viene operata a Roma con l’asportazione di utero, ovaie, 40 linfonodi e vescica, sostituita con una ortotopica. Ma il referto dell’esame istologico non rileverà alcuna formazione maligna. L’inferno: per 4 anni, infezioni, febbre, dolori lancinanti, ricoveri. Fino al 7 ottobre 2017, quando viene ricoverata in ospedale e ...

