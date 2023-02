Le amputano braccia e gambe per un tumore inesistente: Bebe Vio le dona le protesi (Di martedì 28 febbraio 2023) gambe e braccia amputate dopo l’intervento per una diagnosi sbagliata di tumore. La rinascita grazie all’aiuto di Bebe Vio, che l’ha aiutata a trovare le protesi migliori per lei e le ha dato sostegno psicologico e, ora, il processo. Una storia incredibile quella di Anna Leonori, 46 anni, di Terni, madre di due ragazzi che, oggi, dopo quattro anni, affronta l’odissea del processo. Il collegio peritale dovrà pronunciarsi sui danni patiti da Anna, che da un anno, grazie ai consigli della campionessa Bebe Vio, utilizza le protesi di nuova generazione acquistate grazie a tante persone di buon cuore. Per il calvario che ad Anna ha portato a perdere gambe e braccia sono stati chiamati in causa l’ospedale Santa Maria di Terni, il Regina Elena ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023)amputate dopo l’intervento per una diagnosi sbagliata di. La rinascita grazie all’aiuto diVio, che l’ha aiutata a trovare lemigliori per lei e le ha dato sostegno psicologico e, ora, il processo. Una storia incredibile quella di Anna Leonori, 46 anni, di Terni, madre di due ragazzi che, oggi, dopo quattro anni, affronta l’odissea del processo. Il collegio peritale dovrà pronunciarsi sui danni patiti da Anna, che da un anno, grazie ai consigli della campionessaVio, utilizza ledi nuova generazione acquistate grazie a tante persone di buon cuore. Per il calvario che ad Anna ha portato a perderesono stati chiamati in causa l’ospedale Santa Maria di Terni, il Regina Elena ...

