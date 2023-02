Lazio, Pedro salta la trasferta contro il Napoli: frattura alla mano per l’attaccante (Di martedì 28 febbraio 2023) Nella giornata di oggi 28 febbraio, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria ottenuta nella ventiquattresima giornata di Serie A, lo staff medico della S.S. Lazio ha comunicato che il calciatore spagnolo Pedro Rodriguez, nel corso della sfida contro i liguri, ha riportato una frattura a carico della mano sinistra. L’esterno, dunque, non prenderà parte alla trasferta in programma il prossimo 3 marzo contro il Napoli. L'articolo proviene da contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Nella giornata di oggi 28 febbraio, reduce dvittoriala Sampdoria ottenuta nella ventiquattresima giornata di Serie A, lo staff medico della S.S.ha comunicato che il calciatore spagnoloRodriguez, nel corso della sfidai liguri, ha riportato unaa carico dellasinistra. L’esterno, dunque, non prenderà partein programma il prossimo 3 marzoil. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.

Lazio, a Formello si pensa già al Napoli: non ci sarà Casale. Problema alla mano sinistra per Pedro

Lazio subito in campo a Formello. Dopo la vittoria di ieri, questa mattina verso le 11 gli uomini ... Assente Pedro, davvero sfortunato in questi giorni. Dopo la mascherina in faccia,...

Lazio, frattura alla mano per Pedro: le condizioni

Nella vittoria della Lazio contro la Sampdoria Pedro ha rimediato un problema alla mano. L'attaccante spagnolo nel secondo tempo si era presentato con un tutore per proteggere la mano sinistra; dopo gli esami effettuati ...

Lazio: frattura alla mano per Pedro

Non è un periodo fortunato per Pedro: l'attaccante della Lazio, dopo aver rimediato una frattura alle ossa nasali lo scorso 19 febbraio nel match contro la Salernitana, nella sfida di ieri contro la Sampdoria è incappato anche in ...

Lazio, Pedro: "Vi rivelo il mio sogno. E l'obiettivo è lottare per la Champions"

Lazio, Pedro e la sfortuna: ha rimediato un'altra frattura

ROMA - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell'incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra. Al calciatore è già stato ap ...