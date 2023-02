Lazio, frattura alla mano per Pedro (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è un periodo fortunato per l’attaccante spagnolo della Lazio Pedro che ieri ha rimediato una frattura alla mano sinistra nella partita contro la Sampdoria, vinta dai biancocelesti per 1-0. L’attaccante della Lazio, aveva già rimediato una frattura alle ossa nasali lo scorso 19 febbraio nel match contro la Salernitana, ma nella sfida di ieri è stato costretto al cambio nella ripresa in seguito alla frattura alla mano. Pedro aveva saltato per l’infortunio al naso la trasferta in Romania contro il Cluj e contro la Samp indossava una vistosa maschera protettiva. Il club biancoceleste afferma che il giocatore verrà sottoposto ad un monitoraggio clinico quotidiano. Ancora non è certo il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è un periodo fortunato per l’attaccante spagnolo dellache ieri ha rimediato unasinistra nella partita contro la Sampdoria, vinta dai biancocelesti per 1-0. L’attaccante della, aveva già rimediato unaalle ossa nasali lo scorso 19 febbraio nel match contro la Salernitana, ma nella sfida di ieri è stato costretto al cambio nella ripresa in seguitoaveva saltato per l’infortunio al naso la trasferta in Romania contro il Cluj e contro la Samp indossava una vistosa maschera protettiva. Il club biancoceleste afferma che il giocatore verrà sottoposto ad un monitoraggio clinico quotidiano. Ancora non è certo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, tegola per Sarri: Pedro si è fratturato la mano - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lazio. Frattura alla mano sinistra per Pedro - napolista : #Lazio, frattura alla mano per #Pedro L’attaccante della Lazio aveva già rimediato una frattura alle ossa nasali l… - infoitsport : Infortunio in casa Lazio, un titolare a rischio per il Napoli: c’è frattura - LALAZIOMIA : #Lazio #Notizie #breakingnews #InEvidenza Sfortuna senza fine, UFFICIALE la frattura: a rischio per il big match -