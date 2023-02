Lavoro, Confindustria: si conferma la carenza di tecnici e operai specializzati (Di martedì 28 febbraio 2023) L’analisi. Nel quarto trimestre del 2022 sono diminuite del 6,2% le richieste di Lavoro in somministrazione, rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positivo (+7,8%) il confronto con il corrispondente trimestre 2021. Anche nell’ultima rilevazione permangono e, in alcuni casi si accentuano, i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare per quanto riguarda i tecnici e gli operai specializzati. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 febbraio 2023) L’analisi. Nel quarto trimestre del 2022 sono diminuite del 6,2% le richieste diin somministrazione, rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positivo (+7,8%) il confronto con il corrispondente trimestre 2021. Anche nell’ultima rilevazione permangono e, in alcuni casi si accentuano, i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare per quanto riguarda ie gli

