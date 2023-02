Lavori dimora Garibaldi al clan | tutti assolti in Appello

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Tra assoluzioni confermate e prescrizioni riconosciute, si è concluso senza responsabili il processo inper idi riqualificazione dello storico Palazzo Teti Maffuccini di Santa Maria Capua Vetere – vi dimorònel 1860 – e per quelli relativi al collettore fognario del Comune di Grazzanise; entrambe le opere, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli erano finite, dietro il pagamento di tangenti ad amministratori pubblici (Palazzo Teti), ad aziende riconducibili aldei Casalesi, in particolare alle fazioni guidate da Michele Zagaria e dalla famiglia Schiavone. La Corte d’di Napoli, contrariamente alle richieste di inasprimento di pena rispetto al primo grado avanzate dalla Procura Generale, ha infatti emesso sentenza ...

Tra assoluzioni confermate e prescrizioni riconosciute, si è concluso senza responsabili il processo in appello per i lavori di riqualificazione dello storico Palazzo Teti Maffuccini di Santa Maria Ca ...