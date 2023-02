Lavoratori si barricano su una ciminiera in protesta contro il caro energia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Quattrobarricati su unaa circa 100 metri d’altezza, perreil: accade nel Sulcis, dove gli operai della Portovesme srl hanno dato il via oggi, martedì 28 febbraio, ad una clamorosa. A illustrare le ragioni deic’è un comunicato: la manifestazione è nata per scongiurare la fermata ... TAG24.

Portovesme, lavoratori barricati su ciminiera a 100 metri per protesta Adnkronos

Lavoratori Portovesme su ciminiera in protesta contro caro energia Tag24

Operai barricati sulla ciminiera a 100 metri: "1300 stipendi a rischio alla Portovesme" QUOTIDIANO NAZIONALE

Baritech, occupata la fabbrica: ai lavoratori negata la Cig. Scattano i licenziamenti VIDEO La Gazzetta del Mezzogiorno

Occupato hotel in via Pistoiese, sgombero lampo Stamptoscana

I/ L'impressione è che sia stato un piano studiato, data la velocità dell'intervento e la facilità con cui hanno trovato oggetti preziosi e denaro ...Firenze – Oltre un’ottantina di persone, per la maggior parte peruviani, per la maggior parte con famiglie, per la maggior parte lavoratori poveri. Eccoli, sono badanti, muratori, colf. Tutti con il s ...