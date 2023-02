Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nutizieri : L'Autodromo di Imola compie 70 anni, gli eventi in programma - fisco24_info : L'autodromo di Imola compie 70 anni, torna la Superbike: Il calendario 2023, il clou la F1, a giugno la Mille Miglia - solomotori : L'autodromo di Imola compie 70 anni, torna la Superbike - EstebBeltramino : L'autodromo di Imola compie 70 anni, torna la Superbike #motori - glooit : L'autodromo di Imola compie 70 anni, torna la Superbike leggi su Gloo -

Nasce infine la app ufficiale dell'dicon tutte le informazioni utili sugli eventi.Anche in questo contesto, così come in F2, l' Italia è l'unico Paese ad ospitare più di un evento: mentre nel weekend del 20 - 21 la sede sarà l'Enzo e Dino Ferrari di, a inizio ...... specialmente quelli italiani: il settimo round della stagione, in programma nel fine settimana del 16 luglio, si disputerà infatti sul miticoEnzo e Dino Ferrari di. Un po' come già ...

Calendario Superbike 2023 all'Autodromo di Imola, ora è ufficiale: ecco le date il Resto del Carlino

Il Mondiale Superbike 2023 sbarcherà a Imola nel weekend del 14-16 luglio. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà la settima tappa del campionato riservato alle derivate di serie, incominciato lo sc ...Alyoska Costantino | Seppur piuttosto in ritardo sulla tabella di marcia, l'annuncio arrivato quest'oggi su quella che sarà la dodicesima tappa del calendario ...