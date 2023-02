Laura Pausini, follia per i 30 anni di carriera: 3 concerti in 24 ore (Di martedì 28 febbraio 2023) Tre concerti a New York, Madrid e Milano in 24 ore per festeggiare i suoi 30 anni di musica. Laura Pausini è volata da un capo all’altro del mondo per tre live gratuiti e riabbracciare tutti i suoi fan, sfidando anche il fuso orario e concedendosi una pazzia per ricordare la vittoria a Sanremo con La solitudine nel 1993. La pazzia di Laura Pausini per festeggiare i 30 anni di carriera Era il 1993 quando Laura Pausini trionfava al Festival di Sanremo con La solitudine e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. La cantante romagnola ha letteralmente conquistato il mondo con i suoi successi e per questo ha voluto festeggiare con coloro che l’hanno sempre sostenuta, i suoi affezionatissimi fan. “Voi avete fatto ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) Trea New York, Madrid e Milano in 24 ore per festeggiare i suoi 30di musica.è volata da un capo all’altro del mondo per tre live gratuiti e riabbracciare tutti i suoi fan, sfidando anche il fuso orario e concedendosi una pazzia per ricordare la vittoria a Sanremo con La solitudine nel 1993. La pazzia diper festeggiare i 30diEra il 1993 quandotrionfava al Festival di Sanremo con La solitudine e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. La cantante romagnola ha letteralmente conquistato il mondo con i suoi successi e per questo ha voluto festeggiare con coloro che l’hanno sempre sostenuta, i suoi affezionatissimi fan. “Voi avete fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #LauraPausini “Ho provato sperimentazioni vocali, ho provinato alcune canzoni, una era di Mahmood. Non era il mio,… - lp_fan_forum : Laura Pausini: «Ho passato gli ultimi 2 anni a piangere, pensavo fosse finito tutto. Ma ora per i 30 anni di carrie… - variabile_ : RT @IlContiAndrea: #LauraPausini “Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me… - IlContiAndrea : #LauraPausini “A Eurovision ho avuto la tachicardia parossistica sopraventricolare. Ne soffro da sempre, dura 4 min… - variabile_ : RT @IlContiAndrea: Il 10 marzo esce il nuovo singolo di #LauraPausini #UnBuonInizio firmato da Zanotti dei Pinguini “È il manifesto della m… -