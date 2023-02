Laura Pausini, che numeri! Tre live in 24 ore a New York, Madrid e Milano per festeggiare i 30 anni di carriera (Di martedì 28 febbraio 2023) Laura Pausini nel backstage del suo concerto di New York, che ha aperto la maratona di 24 ore per festeggiare i 30 anni di carriera. Dagli Stati Uniti è volata a Madrid e infine a Milano per gli altri due live 24 ore, 3 live, 30 anni di carriera: Laura Pausini ha i numeri, da sempre. In Italia ce ne siamo accorti tutti non appena quella ragazza dallo sguardo determinato e dalla voce potente aveva attaccato con le note de La Solitudine sul palco dell’Ariston, esattamente trent’anni fa. Era il 27 febbraio del 1993 e Laura Pausini vinceva il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano dedicato ... Leggi su amica (Di martedì 28 febbraio 2023)nel backstage del suo concerto di New, che ha aperto la maratona di 24 ore peri 30di. Dagli Stati Uniti è volata ae infine aper gli altri due24 ore, 3, 30diha i numeri, da sempre. In Italia ce ne siamo accorti tutti non appena quella ragazza dallo sguardo determinato e dalla voce potente aveva attaccato con le note de La Solitudine sul palco dell’Ariston, esattamente trent’fa. Era il 27 febbraio del 1993 evinceva il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano dedicato ...

