Laura Pausini, 30 anni di carriera tra successi, gaffe e polemiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Laura Pausini , 30 anni di carriera, che la festa abbia inizio. In poco più di 24 ore, 7000 chilometri e 3 concerti. Partita domenica dall'Apollo Theatre di NY, passando da The Music Station di Madrid,... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023), 30di, che la festa abbia inizio. In poco più di 24 ore, 7000 chilometri e 3 concerti. Partita domenica dall'Apollo Theatre di NY, passando da The Music Station di Madrid,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : New York, Madrid e Milano, tre live gratuiti in 24 ore. È la festa speciale organizzata da Laura Pausini per celebr… - AllMusicItalia : Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due c… - infoitcultura : Laura Pausini festeggia 30 anni di carriera, grande successo a Madrid - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: New York, Madrid e Milano, tre live gratuiti in 24 ore. È la festa speciale organizzata da Laura Pausini per celebrare 30… - comunqueeandare : RT @AllMusicItalia: Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due conti… -