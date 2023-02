"Lascio". Sonia Bruganelli, doccia gelata a Mediaset: scoppia il caso (Di martedì 28 febbraio 2023) Sonia Bruganelli è una delle protagoniste del GfVip di Alfonso Signorini: per il secondo anno consecutivo, infatti, veste i panni dell'opinionista del reality. Questa, però, potrebbe essere l'ultima volta. Le dichiarazioni da lei fatte al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni fanno pensare a un suo possibile addio alla trasmissione. Quando le è stato chiesto cosa farebbe nel caso in cui Signorini le proponesse di fare l'opinionista del GfVip per la terza volta, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto in maniera netta: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal Gf, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. La Bruganelli, poi, ha parlato anche di Avanti un altro, la seguitissima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)è una delle protagoniste del GfVip di Alfonso Signorini: per il secondo anno consecutivo, infatti, veste i panni dell'opinionista del reality. Questa, però, potrebbe essere l'ultima volta. Le dichiarazioni da lei fatte al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni fanno pensare a un suo possibile addio alla trasmissione. Quando le è stato chiesto cosa farebbe nelin cui Signorini le proponesse di fare l'opinionista del GfVip per la terza volta, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto in maniera netta: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal Gf, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. La, poi, ha parlato anche di Avanti un altro, la seguitissima ...

