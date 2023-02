L' artista si è fatta un super regalo - anzi | tre - per i suoi primi 30 anni di carriera

(Di martedì 28 febbraio 2023) Un concerto per ogni decade di. E dato che è sulle scene da trent’, Laura Pausini, 48, si è regalata ben tre concerti nel giro di 24 ore, tre performance avvenute nel giro di soli due giorni tra New York, Madrid e Milano. Laura Pausini guarda le foto L’è partita dall’Apollo Theater di New York il 26 febbraio alle 18 – la mezzanotte del 27 febbraio in Italia – per poi volare al The Music Station di Madrid alle 15 e concludere a Milano al Teatro Carcano alle 23 del 27 febbraio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myvminies : - del modo in cui ce l’ha fatta tutto da solo, ha dimostrato e continuerà sempre a dimostrare a chiunque la sua pot… - Rossodi88975076 : @matteosalvinimi Vecchioni è un professore oltre un grande artista ,quindi porta rispetto , e una ennesima figura d… - ReErthu : E io ti do la risposta mas tubazione dal greco molto turbamento del pensiero e quindi la creatività e io l'ho sempr… - Marxtrixx : @Athelstanexxx Sono un esteta. Ma l’ho solo comprata, Bro. L’artista è chi l’ha fatta. O meglio l’artigiano - SpockEva : Una classifica fatta così a Sanremo e ci sarebbe presa l'ansia di vedere l'artista affermata sul podio #unavocepersanmarino -

...l'ha accettata e l'Domenico Sepe si è risentito e in questi giorni sono tanti i paesi che stanno provando ad esporla e come ultima ipotesi spunta quella di portarla in Argentina. Ma va...Trent'anni dopo e in quell'arco di tempo, l'ha tenuto ben tre concerti: prima all' Harlem's ... non volevo mancare, avevo provato per un mese e mezzo, così mi sonofare una flebo potente. ...Una folliada tre concerti live gratuiti a New York, Madrid e Milano, in appena 24 ore, per ... l'ha detto di avere in serbo "moltissime sorprese" per i suoi fan. "Continuo ad essere una ...

De Henriquez, Fiore sulle colline di Camaiore L’artista che ha fatto sbocciare la bellezza LA NAZIONE

Gaetano Manfredi, primo cittadino della città partenopea, si è espresso sull'opera d'arte dedicata all'argentino: parole chiare, le sue ...L’intelligenza artificiale sostituirà gli artisti Alle perplessità riguardo questo tema hanno risposto alcuni illustratori che usano ...