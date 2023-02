L’arbitro? Un mestiere impossibile | 3 motivi atroci che nessuno conosce

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 28 febbraio 2023) Nel calcio, molto spesso, si sottovaluta la figura del; quello del direttore di gara è unper nulla semplice. Contro il Nantes, la Juventus ha protestato e non poco per la decisione finale deldi non assegnare un calcio di rigore per fallo di mano del difensore su colpo di testa di Bremer. Il direttore di gara, dopo aver rivisto tutto al var, ha fischiato fallo in attacco generando le proteste dei tifosi bianconeri e dei giocatori presenti in campo; rivedendo le immagini risulta effettivamente complesso capire il perché non sia stato assegnato il calcio di rigore. AnsafotoI playoff di Europa League, dunque, iniziano con una grande protesta nei confronti del direttore di gara; proprio la figura delè una delle più bersagliate e questo da sempre. L’introduzione del var non ha aiutato a ...