L'alternativa repubblicana a Trump per la presidenza sono i filoputiniani (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 15 febbraio l’ex vicepresidente Mike Pence è andato in Iowa, in un ristorante della catena Pizza Ranch a fare foto e parlare con la gente. I Pizza Ranch da anni sono un pit stop... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 15 febbraio l’ex vicepresidente Mike Pence è andato in Iowa, in un ristorante della catena Pizza Ranch a fare foto e parlare con la gente. I Pizza Ranch da anniun pit stop... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco_Pazzaglia : Per la prima volta non ho votato alle #PrimariePD. Un clima da ultima spiaggia, non di rilancio. Oggi però mi pongo… - GuerriniAngela : RT @AndreaOrlandosp: Una bella giornata di democrazia e partecipazione. Ho votato oggi nella mia città. C’è ancora tempo per farlo sino all… - Gio_Donatini : RT @AndreaOrlandosp: Una bella giornata di democrazia e partecipazione. Ho votato oggi nella mia città. C’è ancora tempo per farlo sino all… - TeresaCipunto : RT @AndreaOrlandosp: Una bella giornata di democrazia e partecipazione. Ho votato oggi nella mia città. C’è ancora tempo per farlo sino all… - larobiz : RT @domeniconaso: .@ellyesse prossima segretaria del @pdnetwork È una notizia bellissima, clamorosa e inaspettata. E ora forza, tutti insie… -