(Di martedì 28 febbraio 2023) C'è Paul Pogba finalmente tra i convocati, ma siederà in panchina. C'è Manuel Locatelli da dover rimpiazzare in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simonevitali28 : Speriamo che, nel caso, l’allegrata Barrenechea dia più frutti di quella “Padoin alla Pirlo” contro la Roma. - infoitsport : Bocciatura totale nel Derby: arriva l’ennesima ‘allegrata’ - BianconeraNews : L'ultima 'allegrata': il tecnico livornese potrebbe proporre #Barrenechea come uno dei titolari del centrocampo del… - infoitsport : Bocciatura totale nel Derby: arriva l’ennesima ‘allegrata’ - calciomercatoit : ?? #JuventusTorino, #Allegri pensa alla mossa a sorpresa: #Barrenechea titolare e fuori #Paredes -

L'è pronta: schierarederby contro il Torino di questa sera Enzo Barrenechea da titolare. L'argentino è favorito su Paredes , suo connazionale e decisamente più esperto del 21enne. Ma ...Quello che, poi, ha maggiormente dell'incredibile è il profilo che potrebbe prendere il posto di Paredesderby della Mole e, quindi, anche nei piani della società. Sempre secondo la 'rosea', ...... gli stessi usati dalla curva Sudminuto di silenzio per ricordare l'ex presidente federale ... Il terzino non giocava dal 5 ottobre e l'"" non riesce perché il Monza è ben organizzato e ...

'L'allegrata' nel derby è Barrenechea: tutto su Enzo e gli altri baby della Juve in rampa di lancio ilBianconero

La Juventus impegnata questa sera nel derby contro il Torino. Massimiliano Allegri medita una sorpresa di formazione ...La Juventus vede allontanarsi sempre di più uno dei prossimi obiettivi di mercato: il Manchester City pronto all'assalto per Mac Allister ...