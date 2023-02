(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Undi stampoè stato diffuso da Forza Nuova a(Pisa) ed è rivolto aldel comune della Valdera, Alessio Barbafieri. Nelc’è scritto: “ha bisogno dinon didimettiti”. Ilsarebbe stato diffuso poiché a, a causa dei pochi bambini in uscita dalle scuole elementari, l’anno prossimo non si farà la classe di prima media. I sindaci della Valdera, in una lettera comune, hanno condannato “con fermezza e indignazione ildiffuso da Forza Nuova nel nostro territorio nel quale viene attaccato ildie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rundagio : RT @Adnkronos: Lajatico, volantino omofobo contro il sindaco: 'Figli, non omosessuali' . #Adnkronos ?? - dammidamangiare : RT @Adnkronos: Lajatico, volantino omofobo contro il sindaco: 'Figli, non omosessuali' . #Adnkronos ?? - Adnkronos : Lajatico, volantino omofobo contro il sindaco: 'Figli, non omosessuali' . #Adnkronos ?? - VivereToscana : Lajatico, volantino omofobo contro il sindaco: 'Figli, non omosessuali' - ledicoladelsud : Lajatico, volantino omofobo contro il sindaco: “Figli, non omosessuali” -

Undi stampo omofobo è stato diffuso da Forza Nuova a(Pisa) ed è rivolto al sindaco del comune della Valdera, Alessio Barbafieri. Nelc'è scritto: 'ha bisogno di figli non di omosessuali. Sindaco dimettiti'. Ilsarebbe stato diffuso poiché a, a causa dei pochi bambini in uscita dalle scuole ...Nelc'è scritto: "ha bisogno di figli non di omosessuali. Sindaco dimettiti" . La solidarietà degli altri sindaci I sindaci della Valdera, in una lettera comune, condannano "con ...ha bisogno di figli non di omosessuali. Sindaco dimettiti! ". Una frase scioccante quella che si legge su unche stava per essere affisso sui muri della cittadina in provincia di ...

“Lajatico ha bisogno di figli, non di omosessuali”. Volantini choc di Forza Nuova contro il Comune LA NAZIONE

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 28 FEB - E' polemica per un volantino di stampo omofobo diffuso da Forza Nuova oggi a Lajatico (Pisa) e rivolto al sindaco del piccolo comune della Valdera Alessio Barbafieri ...Un volantino omofobo, firmato Forza Nuova, per insultare Alessio Barbafieri, sindaco di un comune in provincia di Pisa, Lajatico. I foglietti, secondo quanto ha riferito il primo cittadino vittima ...