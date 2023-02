Lajatico, volantino omofobo contro il sindaco: “Figli, non omosessuali” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un volantino di stampo omofobo è stato diffuso da Forza Nuova a Lajatico (Pisa) ed è rivolto al sindaco del comune della Valdera, Alessio Barbafieri. Nel volantino c’è scritto: “Lajatico ha bisogno di Figli non di omosessuali. sindaco dimettiti”. Il volantino sarebbe stato diffuso poiché a Lajatico, a causa dei pochi bambini in uscita dalle scuole elementari, l’anno prossimo non si farà la classe di prima media. I sindaci della Valdera, in una lettera comune, hanno condannato “con fermezza e indignazione il volantino omofobo diffuso da Forza Nuova nel nostro territorio nel quale viene attaccato il sindaco di Lajatico ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Undi stampoè stato diffuso da Forza Nuova a(Pisa) ed è rivolto aldel comune della Valdera, Alessio Barbafieri. Nelc’è scritto: “ha bisogno dinon didimettiti”. Ilsarebbe stato diffuso poiché a, a causa dei pochi bambini in uscita dalle scuole elementari, l’anno prossimo non si farà la classe di prima media. I sindaci della Valdera, in una lettera comune, hanno condannato “con fermezza e indignazione ildiffuso da Forza Nuova nel nostro territorio nel quale viene attaccato ildi...

