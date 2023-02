Lajatico | volantini omofobi contro il sindaco | ' Dimettiti | non abbiamo bisogno di omosessuali'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RossanaGiannan2 : RT @repubblica: Volantini omofobi di Forza Nuova contro il sindaco di un paese del Pisano: 'Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali… - EmanuelaAmendo1 : Sarà giunta finalmente l'ora di sciogliere le organizzazioni fasciste? @PossibileIt @civati @SpettinatiPisa… - repubblica : Volantini omofobi di Forza Nuova contro il sindaco di un paese del Pisano: 'Lajatico ha bisogno di figli non di omo… -

...si dice 'scioccato' dopo aver saputo che nel suo paese - un piccolo centro di 1.200 abitanti nel Pisano - sono stati distribuiti deinei quali si chiedono le sue dimissioni perché '..., in provincia di Pisa, 'a causa dei pochi bambini in uscite dalle elementari l'anno ...neofascista sta usando questo problema per attaccare il sindaco Alessio Barbafieri con dei...ha bisogno di figli non di omosessuali. Sindaco dimettiti! ". Questo è quanto si legge ... Barbafieri racconta della scoperta delle pubblicazioni: "Isono stati portati all'ufficio ...

“Lajatico ha bisogno di figli, non di omosessuali”. Volantini choc di Forza Nuova contro il Comune LA NAZIONE

Prima il riferimento di Putin all'Italia nel suo discorso al Parlamento russo, adesso l'attacco dell'amico giornalista Solovyev, con toni decisamente diversi. Se il presidente si ...Il sindaco di Lajatico nel mirino di un collettivo di Forza Nuova. Alessio Barbafieri si dice «scioccato» dopo aver saputo che nel suo paese - un piccolo centro di 1.200 abitanti ...