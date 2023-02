L’Agnelli Tipiesse cambia in panchina | Graziosi non è più l’allenatore

(Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. Dopo quattro anni e mezzo,e coach Gianlucasi separano. La società ha annunciato la decisione del cambio di guida tecnica nel pomeriggio di martedì 28 febbraio. Il coach marchigiano paga il momento negativo con cinque sconfitte nelle ultime sei partite, che diventano undici allargando il campiione alle ultime diciotto, con la conseguente progressiva discesa in classifica. Bergamo è attualmente al sesto posto con 33 punti della classifica di Serie A2, con soli due punti di vantaggio sul trio composto da Prata, Ravenna e Cuneo che insegue. Solo le prime otto della classifica accedono ai playoff per la promozione.lascia dopo tre trofei conquistati, la Coppa Italia del 2021 (oltre alla finale conquistata nel 2017), le due supercoppe e le tre semifinali playoff. “Al tecnico ...

Gianluca Graziosi non è più'allenatore dell'. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di oggi (28 febbraio) dopo che la formazione di pallavolo maschile, nel fine settimana, è stata sconfitta per 2 - 3 da ...... Truocchio 9, Loreti (), Arguelles Sanchez 0, Morgese (), ... 25 - 21, 25 - 13)Bergamo - Videx Yuasa Grottazzolina ...Cominetti spara out in diagonale e la Videx Yuasa compie'impresa (12 - 15). IL TABELLINOBERGAMO - VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 2 - 3Bergamo: Copelli 12, Held 25, ...