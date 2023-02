Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Rispunta Lady Susan Hussey: ma non era razzista? -

Lo scorso dicembreHussey , dama di compagnia della defunta Regina Elisabetta II e madrina del principe William , aveva rassegnato le dimissioni da assistente reale in seguito a una polemica a sfondo razzista ...Nato dal desiderio di villeggiatura del Generale inglese Montagu McMurdo e della consorteSarah Napier, questo rigoglioso avamposto si è sviluppato intorno al Villino della Pergola ch'era ...

Lady Susan Hussey torna a lavorare per la royal family (dopo le dimissioni causa razzismo) Vanity Fair Italia

La dama di compagnia Lady Susan Hussey (e madrina del principe William) si dimette dopo aver fatto commenti razzisti a Buckingham Palace Vanity Fair Italia

Lady Susan Hussey, la donna che è stata al fianco della regina per oltre 60 anni Vanity Fair Italia

Kristen Stewart, altro prestigioso biopic per la star: sarà Susan ... Best Movie

Le lettere private di Diana con i segreti del divorzio saranno messe ... Cosmopolitan

Tifani Fisher had tears in her eyes while she described "a little tiny house with a little tiny lady" and the role model who taught her to pursue her dreams despite racial barriers. Fisher was ...Lady Susan Hussey has marked a return to royal duties, officially representing Princess Anne Lady Susan Hussey, an important member of the late Queen Elizabeth II’s household, has returned to the ...