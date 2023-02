Lacrime e crisi di nervi, Giorgia a un passo dal ritiro: un drammatico retroscena (Di martedì 28 febbraio 2023) Se nella musica Italiana ci si chiede quali siano le voci femminili più belle e potenti degli ultimi vent'anni, il campo è molto ristretto e, in cima alla piramide, non ci sono che due nomi: Giorgia ed Elisa. Due vere icone, due amiche che proprio all'ultimo Festival di Sanremo hanno offerto in coppia il meglio di loro stesse nella serata delle cover, in cui hanno cantato due successi come Di sole e d'azzurro e Luce – Tramonti A Nord-Est. Tra le due, in gara c'era l'artista romana che, finita la kermesse canora, è pronta a far uscire Blu ¹, il nuovo album che arriva a 7 anni dall'ultimo di inediti. Giorgia Todrani, nome d'anagrafe, si è concessa per un'intervista al Corriere della Sera, dove ha confessato alcuni momenti difficili e recenti della sua carriera in cui, addirittura, ha pensato anche al ritiro: “Ho passato un periodaccio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Se nella musica Italiana ci si chiede quali siano le voci femminili più belle e potenti degli ultimi vent'anni, il campo è molto ristretto e, in cima alla piramide, non ci sono che due nomi:ed Elisa. Due vere icone, due amiche che proprio all'ultimo Festival di Sanremo hanno offerto in coppia il meglio di loro stesse nella serata delle cover, in cui hanno cantato due successi come Di sole e d'azzurro e Luce – Tramonti A Nord-Est. Tra le due, in gara c'era l'artista romana che, finita la kermesse canora, è pronta a far uscire Blu ¹, il nuovo album che arriva a 7 anni dall'ultimo di inediti.Todrani, nome d'anagrafe, si è concessa per un'intervista al Corriere della Sera, dove ha confessato alcuni momenti difficili e recenti della sua carriera in cui, addirittura, ha pensato anche al: “Ho passato un periodaccio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaulVialli : ECCO COME UNA CLIP VIENE TITOLATA DAL GF: LA CRISI DI EDOARDO DONNAMARIA E IL SUPPORTO DEGLI INQUILINI IO CAMBIE… - ECaccinP : RT @ScarpaRachele: Pretendere non si parta da luoghi consumati dai conflitti, dalla povertà o dalla crisi climatica è davvero cinico e fuor… - michelapoppi : RT @ScarpaRachele: Pretendere non si parta da luoghi consumati dai conflitti, dalla povertà o dalla crisi climatica è davvero cinico e fuor… - GiorgiaMastu : Antonella in crisi perché no le escono le lacrime #gfvip #oriele #INCORVASSI - LaRmosciata : Audio aperto della finta disperata che sospira in attesa delle lacrime o della finta crisi d’ansia ?????? #gfvip -