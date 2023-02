La vita intima di Ammanniti e le ombre dietro la perfezione (Di martedì 28 febbraio 2023) Molti di voi mi hanno chiesto di parlare dell'ultimo libro di Niccolò Ammaniti, La vita intima (Einaudi). Ho aspettato un po' a parlarne perché ho dovuto metabolizzarlo, all'inizio sono rimasta spiazzata. La mia risposta è che in questo romanzo troverete lo stile inconfondibile di Ammaniti ma dimenticatevi le storie di ragazzini disagiati e adulti problematici e periferie tristi. Il romanzo è ambientato nella Roma bene dei Parioli. La protagonista è Maria Cristina Palma, la moglie del premier e donna più bella del mondo. Una vita apparentemente perfetta e invidiabile. Ma nella vita di Maria Cristina accade qualcosa che la scuoterà e le farà vedere la sua esistenza dorata da una nuova prospettiva. Lei che è sempre stata solo un trofeo, una moglie da esibire, una donna da desiderare…In alcuni punti forse è un po' più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Molti di voi mi hanno chiesto di parlare dell'ultimo libro di Niccolò Ammaniti, La(Einaudi). Ho aspettato un po' a parlarne perché ho dovuto metabolizzarlo, all'inizio sono rimasta spiazzata. La mia risposta è che in questo romanzo troverete lo stile inconfondibile di Ammaniti ma dimenticatevi le storie di ragazzini disagiati e adulti problematici e periferie tristi. Il romanzo è ambientato nella Roma bene dei Parioli. La protagonista è Maria Cristina Palma, la moglie del premier e donna più bella del mondo. Unaapparentemente perfetta e invidiabile. Ma nelladi Maria Cristina accade qualcosa che la scuoterà e le farà vedere la sua esistenza dorata da una nuova prospettiva. Lei che è sempre stata solo un trofeo, una moglie da esibire, una donna da desiderare…In alcuni punti forse è un po' più ...

