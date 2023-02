“La traversata della Destra”, il decennio vincente di FdI nel nuovo libro di Baldoni (Di martedì 28 febbraio 2023) Uscirà dopo il 20 marzo “La traversata della Destra”, il nuovo libro di Adalberto Baldoni, il più autorevole storico della Destra, scritto a quattro mani con Federico Gennaccari, per raccontare più di 75 anni di politica e cultura: dalla fondazione del Msi fino a Fratelli d’Italia (passando per An e il PdL); arrivando alle regionali di Lazio e Lombardia di due settimane fa che hanno confermato la fiducia degli italiani nel governo Meloni. Il nuovo libro di Adalberto Baldoni e Federico Gennaccari Un libro per far capire che Fratelli d’Italia non nasce dal nulla e approfondire gli ultimi dieci anni. Che per Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Fabio Rampelli non sono stati ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Uscirà dopo il 20 marzo “La”, ildi Adalberto, il più autorevole storico, scritto a quattro mani con Federico Gennaccari, per raccontare più di 75 anni di politica e cultura: dalla fondazione del Msi fino a Fratelli d’Italia (passando per An e il PdL); arrivando alle regionali di Lazio e Lombardia di due settimane fa che hanno confermato la fiducia degli italiani nel governo Meloni. Ildi Adalbertoe Federico Gennaccari Unper far capire che Fratelli d’Italia non nasce dal nulla e approfondire gli ultimi dieci anni. Che per Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Fabio Rampelli non sono stati ...

