La tragica storia degli Amanti di Teruel si trasforma in una gioiosa festa popolare

(Di martedì 28 febbraio 2023) Sono molte le storie d’amore con un finale tragico: alcune sono reali, altre sfiorano la leggenda; alcune hanno dato vita a capolavori della letteratura, come Romeo e Giulietta di Shakespeare ambientato a Verona (in Italia), forse il più conosciuto in tutto il mondo, anche se si tratta di unainventata; o ladi Calisto e Melibea ne La Celestina di Fernando de Rojas; altre storie d’amore fanno parte della, come quella tra Giovanna la Pazza e Filippo il Bello. Ci sono poi gli amori nei luoghi più remoti: Agnese e Pedro a Coimbra (Portogallo), compreso il vassallaggio del cadavere di Agnese, l’amore incestuoso dei fratelli polacchi Anna e Stanislaw Oswiecimowie che ha ispirato un poema sinfonico di Mieczyslaw Karlowicz o quello di Liang Shanbo e Zhu Yingtai nella Cina del IV secolo che continua a essere ricordato ...