La tragedia di Cutro | l’opposizione chiede informativa Piantedosi

(Di martedì 28 febbraio 2023) Si aggrava ancora il bilancio ufficiale dell'ennesimo naufragio di migranti al largo di Crotone: i corpi recuperati sono 64 fra cui 14 minori, ma all'appello mancano decine di persone scomparse nel mare in tempesta a poca distanza dalla riva, nella notte fra il 25 e il 26 febbraio.Mentre continuano le pietose operazioni di recupero e identificazione infuria la polemica contro il governo e contro il ministro dell'Interno Matteo, che a Crotone domenica aveva detto "la disperazione non può giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei figli". Più in generale il ministro ha ribadito la posizione del governo: l'unica via per evitare le stragi è fermare le partenze: "Quando si è in queste condizioni non bisogna partire. Se noi non lanciamo al mondo, al mondo anche dei territori da cui partono queste persone, questo messaggio etico prima di ...