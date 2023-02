La svolta (all'indietro) del Pd. Ecco la squadra della Schlein (Di martedì 28 febbraio 2023) Il malessere nel partito: "È un'Opa esterna". Rischio scissione, Elly rassicura: "Lavoro per la massima unità" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il malessere nel partito: "È un'Opa esterna". Rischio scissione, Elly rassicura: "Lavoro per la massima unità"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... XMERIDIO78 : RT @flexgrimmy: A Parigi si è svolta un'azione per la pace, per l'uscita dalla NATO e la fine della fornitura di armi all'Ucraina. Nel cor… - APeppinodit : RT @flexgrimmy: A Parigi si è svolta un'azione per la pace, per l'uscita dalla NATO e la fine della fornitura di armi all'Ucraina. Nel cor… - giuseppeg1973 : RT @flexgrimmy: A Parigi si è svolta un'azione per la pace, per l'uscita dalla NATO e la fine della fornitura di armi all'Ucraina. Nel cor… - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: 3/3 che l'Ucraina ha bisogno di missili ATACAMS e F-16. Non ha escluso che le armi per la vittoria possano essere consegnate… - vincegvo : RT @XMERIDIO78: A Parigi si è svolta un'azione per la #PACE , per l'uscita dalla #NATO e la fine della fornitura di armi all'#Ucraina . Anc… -