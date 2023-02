La Strega spezza la maledizione | adesso Stellone può sperare

Leggi su anteprima24

Due indizi non fanno una prova ma possonore una. Negli ultimi due turni il Benevento ha invertito un trend negativo che lo aveva fortemente penalizzato nel corso di questa annata, quello dei gol incassati nell'ultima mezz'ora. Sono ben 12, un dato che varrebbe da solo l'ultimo posto in classifica. I giallorossi hanno pagato a caro prezzo i passaggi a vuoto devastanti accusati soprattutto dall'inizio del nuovo anno solare. Quante punizioni per il Benevento Il Genoa (94? Puscas), il Frosinone (81? Borrelli), il Venezia (70? Pohjanpalo) e il Cagliari (76? Lapadula) avevano punito lain rapida successione. Anche a Cosenza, nella prima trasferta del 2023, era arrivata la beffa nel finale. In quel caso il gol di Vaisanen (89?) era valso un pareggio che ancora oggi ha il sapore di un ...