La storia di Jason Arday | ragazzo autistico diventa professore a Cambridge

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il più giovanenero all'Università dima fino a 11 anni non era in grado di parlare e ...

Il più giovane professore nero all'Università di Cambridge ma fino a 11 anni non era in grado di parlare e ......E' questa, in sintesi, l'incredibile storia di Jason Arday, raccontata dal " The Guardian ". "Tutto è possibile"

Jason Arday, affetto da autismo diventa professore a Cambridge Sky Tg24

A tre anni gli vennero diagnosticati un ritardo nello sviluppo e un disturbo dello spettro autistico, oggi che ne ha 37 sta per diventare professore all’Università di Cambridge: è la storia di Jason A ...Un ritardo dello sviluppo e un disturbo dello spettro autistico, diagnosticati dai medici, gli avevano impedito di parlare fino a 11 anni e di scrivere fino ai 18. Oggi la rivincita ed il nuovo presti ...