La storia di Fatima: Cavaliere della Repubblica ma senza cittadinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) La brillante studentessa del Sant'Anna nominata da Mattarella: 'Mi sento italiana a tutti gli effetti, ma per ora mi mancano i requisiti economici' Leggi su lanazione (Di martedì 28 febbraio 2023) La brillante studentessa del Sant'Anna nominata da Mattarella: 'Mi sento italiana a tutti gli effetti, ma per ora mi mancano i requisiti economici'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannitwitt : Coincidenze, semplice caso o senso della storia ? L'11.2.1858 inizio delle apparizioni a Bernadette a Fatima. L'11… - michelelavieri1 : RT @MessaggioFatima: 'Due bambini come tutti gli altri hanno cambiato per sempre la storia'. La Solennità dei Santi Francesco e Giacinta, P… - MessaggioFatima : 'Due bambini come tutti gli altri hanno cambiato per sempre la storia'. La Solennità dei Santi Francesco e Giacinta… -