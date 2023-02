La solidarietà è di tutti. L’opinione di D’Ambrosio (Di martedì 28 febbraio 2023) I turisti possono scegliere se partire o meno; i migranti no. Perché i migranti non sono turisti, sono purtroppo persone che fuggono da fame e sottosviluppo o da condizioni di schiavitù e di guerra o da cataclismi naturali o procurati. Sono disperati e quando si è disperati si fa di tutto per risolvere il proprio disagio (e quello dei propri cari). Sulla vicenda ultima di migranti morti sulle nostre coste, le dichiarazioni del ministro Piantedosi sono eticamente inaccettabili, istituzionalmente discutibili, umanamente offensive: esse suscitano indignazione perché offendono i migranti e tutta la gente di buon senso. Che lo si voglia o meno, i migranti sono persone. Sì, sono persone che meritano rispetto, e nel momento del dolore e della morte meritano pietà. Ma questo rispetto, questa pietà sembrano molto spesso mancare in alcuni politici italiani (di destra come di sinistra). Anzi al ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) I turisti possono scegliere se partire o meno; i migranti no. Perché i migranti non sono turisti, sono purtroppo persone che fuggono da fame e sottosviluppo o da condizioni di schiavitù e di guerra o da cataclismi naturali o procurati. Sono disperati e quando si è disperati si fa di tutto per risolvere il proprio disagio (e quello dei propri cari). Sulla vicenda ultima di migranti morti sulle nostre coste, le dichiarazioni del ministro Piantedosi sono eticamente inaccettabili, istituzionalmente discutibili, umanamente offensive: esse suscitano indignazione perché offendono i migranti e tutta la gente di buon senso. Che lo si voglia o meno, i migranti sono persone. Sì, sono persone che meritano rispetto, e nel momento del dolore e della morte meritano pietà. Ma questo rispetto, questa pietà sembrano molto spesso mancare in alcuni politici italiani (di destra come di sinistra). Anzi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Fedez: “Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita,… - SimoPillon : Fedez attacca immotivatamente Mario Giordano e fa inqualificabile body-shaming. Solidarietà a #mariogiordano.… - DarioNardella : Dopo l’aggressione ho voluto incontrare gli studenti del Liceo Michelangiolo per ascoltarli ed esprimere loro vicin… - roberta97173989 : @Eva8716067460 La solidarietà femminile è l’animo buono di Oriana, no di tontonella che ne ha detto di ogni su Oria… - DoeJohnhdoe : @elio_vito Se fosse capitato a qualche membro del governo, avrebbero mobilitato uomini di scorta, servizi segreti,… -

PRI Brindisi, Birgitta:' un'allenza per lo sviluppo di Brindisi' ... che intendano operare per restituire alla città una propria identità, fondata sulla solidarietà generazionale, la partecipazione e la possibilità per tutti di esprimere la propria unicità. Nella ... Sgomberata tendopoli in viale Pretoriano Delle circa 40 persone presenti questa mattina nella tendopoli, quasi tutti stranieri e senza ...lavorato per affrontare una drammatica situazione di degrado e al tempo stesso assicurare solidarietà e ... Prestazione occasionale 2023 e novità lavoro sportivo Tutti gli importi vanno intesi riferiti esclusivamente sui compensi percepiti dal prestatore e ... in caso di attività svolte per solidarietà o in collaborazione con altri enti o associazioni di ... ... che intendano operare per restituire alla città una propria identità, fondata sullagenerazionale, la partecipazione e la possibilità perdi esprimere la propria unicità. Nella ...Delle circa 40 persone presenti questa mattina nella tendopoli, quasistranieri e senza ...lavorato per affrontare una drammatica situazione di degrado e al tempo stesso assicuraree ...gli importi vanno intesi riferiti esclusivamente sui compensi percepiti dal prestatore e ... in caso di attività svolte pero in collaborazione con altri enti o associazioni di ... Valditara: “Grazie ai Sindacati per la solidarietà dopo le minacce ... Miur