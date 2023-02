La sfida per trovare il ghiaccio più vecchio, in Antartide (Di martedì 28 febbraio 2023) Una squadra di scienziati europei compete con altre sei di diversi paesi del mondo per ricostruire la storia climatica dell'ultimo milione e mezzo di anni Leggi su ilpost (Di martedì 28 febbraio 2023) Una squadra di scienziati europei compete con altre sei di diversi paesi del mondo per ricostruire la storia climatica dell'ultimo milione e mezzo di anni

