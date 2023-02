La rivoluzione della federcalcio francese: si è dimesso il presidente Le Graet (Di martedì 28 febbraio 2023) Noel Le Graet si è dimesso: non è più il presidente della federcalcio francese. Lo ha annunciato in apertura della riunione del comitato esecutivo convocata stamattina, in attesa delle conclusioni dell’audit del ministero dello Sport sulle accuse di abusi sessuali che lo riguardano. Le Parisien nei giorni scorsi aveva ripreso l’audit del ministero dello sport francese nel quale viene esaminata tutta la governance del calcio francese e il presidente Le Graet. L’inchiesta avviata dal ministero inizia già prima dello scoppio degli scandali che hanno travolto il presidente Le Graet. Lo stesso, dopo le rivelazioni di alcune donne interne alla federazione che parlavano ti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Noel Lesi è: non è più il. Lo ha annunciato in aperturariunione del comitato esecutivo convocata stamattina, in attesa delle conclusioni dell’audit del ministero dello Sport sulle accuse di abusi sessuali che lo riguardano. Le Parisien nei giorni scorsi aveva ripreso l’audit del ministero dello sportnel quale viene esaminata tutta la governance del calcioe ilLe. L’inchiesta avviata dal ministero inizia già prima dello scoppio degli scandali che hanno travolto ilLe. Lo stesso, dopo le rivelazioni di alcune donne interne alla federazione che parlavano ti ...

