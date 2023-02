La riflessione di Antonio Mancinelli sulle sfilate di Milano Autunno Inverno 2023/24 appena concluse. Tra motivi ricorrenti, tendenze e momenti clou (Di martedì 28 febbraio 2023) Gucci sfilata A/I 2023-24. La scenografia effetto ascensore. Sappiamo di essere un po’ capziosi, però: non vi sembra strano che tre – diciamo tre, non uno – marchi diversi come Gucci, The Attico e United Colors of Benetton abbiano deciso che il set del défilé per l’Autunno Inverno 2023-24 doveva essere rappresentato da un atrio dove gli ascensori vanno su e giù? Spegnete quei sorrisini. C’è da pensarci: è una faccenda che interessa solo pochi goffi disadattati o ha una ben diversa rilevanza universale? A livello collettivo esiste davvero un problema ascensore, luogo fisico dove avviene – su basi di necessità, casualità, ecc. – una forzata permanenza tra individui sconosciuti e no, costretti a noiose chiacchiere in attesa di arrivare al proprio piano o ci si riferisce alla locuzione “ascensore sociale”, che indica ... Leggi su amica (Di martedì 28 febbraio 2023) Gucci sfilata A/I-24. La scenografia effetto ascensore. Sappiamo di essere un po’ capziosi, però: non vi sembra strano che tre – diciamo tre, non uno – marchi diversi come Gucci, The Attico e United Colors of Benetton abbiano deciso che il set del défilé per l’-24 doveva essere rappresentato da un atrio dove gli ascensori vanno su e giù? Spegnete quei sorrisini. C’è da pensarci: è una faccenda che interessa solo pochi goffi disadattati o ha una ben diversa rilevanza universale? A livello collettivo esiste davvero un problema ascensore, luogo fisico dove avviene – su basi di necessità, casualità, ecc. – una forzata permanenza tra individui sconosciuti e no, costretti a noiose chiacchiere in attesa di arrivare al proprio piano o ci si riferisce alla locuzione “ascensore sociale”, che indica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bricca13 : #gintonic non sono paranoie le miei ma solo una riflessione ma se sono passati tanti mesi che nn vi vedevate tu Ant… - sdavite110 : sinceramente da @Palazzo_Chigi una riflessione in #CDM circa il fatto che non è possibile governare un Paese come l… - antonio_randino : 'Mi chiedevo una volta perché il Signore ama tanto l'umiltà, e mi venne in mente d'improvviso, senza alcuna mia rif… - ZettiGiuliano : RT @CuCommestibile: Prosegue la nostra inchiesta/riflessione sul futuro dei musei. Questa settimana è la volta di Antonio Natali, ex dirett… - Redazione_ROARS : Antonio Uricchio: 'Apertura alla riflessione sui processi di valutazione appena conclusi attraverso il confronto co… -