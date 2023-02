La promessa dell'assassino, Vincent Cassel: "Il sequel non si farà" (Di martedì 28 febbraio 2023) Il sequel de La promessa dell'assassino, film diretto da David Cronenberg e con protagonisti Viggo Mortensen e Vincent Cassel, è ufficialmente tramontato. Niente da fare per il tanto chiacchierato sequel de La promessa dell'assassino, film del 2007 diretto da David Cronenberg. A fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato Vincent Cassel, che nel film aveva vestito i panni di Kirill. "Cronenberg aveva realizzato una sceneggiatura fantastica. Eravamo pronti a girarlo, ma non so per quale motivo non si è più fatto nulla. Il sequel è definitivamente tramontato e penso proprio che non vedrà mai la luce" ha dichiarato l'attore francese ai microfoni di The Independent. La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilde La, film diretto da David Cronenberg e con protagonisti Viggo Mortensen e, è ufficialmente tramontato. Niente da fare per il tanto chiacchieratode La, film del 2007 diretto da David Cronenberg. A fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato, che nel film aveva vestito i panni di Kirill. "Cronenberg aveva realizzato una sceneggiatura fantastica. Eravamo pronti a girarlo, ma non so per quale motivo non si è più fatto nulla. Ilè definitivamente tramontato e penso proprio che non vedrà mai la luce" ha dichiarato l'attore francese ai microfoni di The Independent. La ...

