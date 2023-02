La principessa in posa con il marito davanti al Taj Mahal proprio come fece Lady D nel 1992 | raccontando il vuoto del suo matrimonio

Leggi su amica

(Di martedì 28 febbraio 2023) Mary di DanimarcaDiana. In India,al Taj. Quando lo scorso 26 febbraio lae il, il principe Frederik, si sono seduti sulla panchina di marmo di fronte all’iconico tempio e si sono lasciati fotografare, il déjà vù è stato immediato. Impossibile non pensare ale a quando, nello stesso luogo e nella stessa– la panchina, in realtà, era quella poco più dietro – , c’era ladel Galles. I Reali danesi e il tour in India: la visita al TajIl figlio della regina Margherita e la moglie si trovano, in questi giorni, in India per un Royal tour che ha l’obiettivo di rinsaldare le relazioni tra i due Paesi. Il programma del viaggio, iniziato il 26 febbraio e in ...