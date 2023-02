La prima intervista di Shakira dopo la rottura con Piqué: la frecciata a Clara Chia Marti (Di martedì 28 febbraio 2023) Shakira rompe il silenzio nella prima intervista dopo la difficile rottura con Gerard Piqué. dopo aver attaccato l’ex compagno e la nuova fiamma Clara Chia Marti con il brano “Music Sessions #53”, realizzato in collaborazione con BRZP, la cantante colombiana è tornata a parlare del difficile periodo che sta attraversando. Ecco cosa ha diChiarato. Le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023)rompe il silenzio nellala difficilecon Gerardaver attaccato l’ex compagno e la nuova fiammacon il brano “Music Sessions #53”, realizzato in collaborazione con BRZP, la cantante colombiana è tornata a parlare del difficile periodo che sta attraversando. Ecco cosa ha dirato. Le ... TAG24.

