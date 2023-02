La pasticceria è donna. Lo dice il nome stesso e Krizia lo conferma (Di martedì 28 febbraio 2023) Ci chiediamo spesso come si trovi una donna a dover affrontare quotidianamente un settore prevalentemente maschile come quello della ristorazione. La risposta ce l’ha data Krizia Algeri dell’omonima pasticceria di via Baioni. Abbiamo fatto due chiacchiere con la pastry chef che sarà una delle protagoniste – nonché Food Partner – di «Inedite», lo spettacolo che Eppen porterà in scena l’8 marzo alle 21 al Teatro Serassi di Villa d’Almè Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 febbraio 2023) Ci chiediamo spesso come si trovi unaa dover affrontare quotidianamente un settore prevalentemente maschile come quello della ristorazione. La risposta ce l’ha dataAlgeri dell’omonimadi via Baioni. Abbiamo fatto due chiacchiere con la pastry chef che sarà una delle protagoniste – nonché Food Partner – di «Inedite», lo spettacolo che Eppen porterà in scena l’8 marzo alle 21 al Teatro Serassi di Villa d’Almè

