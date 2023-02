La Nuova Zelanda: raccolta fondi globale dopo Gabrielle (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Nuova Zelanda lancia una raccolta fondi internazionale per l’enorme lavoro di ricostruzione necessario dopo che il ciclone “Gabrielle” ha attraversato il nord del Paese all’inizio di febbraio, causando migliaia di sfollati e 11 morti. Secondo gli scienziati neozelandesi questo tipo di fenomeno distruttivo è reso più frequente e più potente dal riscaldamento climatico. Intanto Mark Zuckerberg, proprietario di Meta si è offerto di rilanciare l’appello per aiutare il popolo Neozelandese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lalancia unainternazionale per l’enorme lavoro di ricostruzione necessarioche il ciclone “” ha attraversato il nord del Paese all’inizio di febbraio, causando migliaia di sfollati e 11 morti. Secondo gli scienziati neozelandesi questo tipo di fenomeno distruttivo è reso più frequente e più potente dal riscaldamento climatico. Intanto Mark Zuckerberg, proprietario di Meta si è offerto di rilanciare l’appello per aiutare il popolo Neozelandese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

