La minaccia del conduttore Soloviov: "Superiamo le Alpi e vediamo se a Milano ricordano come si baciano le mani dei nostri soldati"

Vladimir Soloviov è un conduttore televisivo, magnate e amico di Vladimir Putin. Nel corso di una trasmissione, in diretta, si è rivolto agli alleati dell'Ucraina, definiti "bastardi". "Lasciamo che tremino, se parliamo seriamente e capiamo qual è la posta in gioco" ha detto in un video che ha pubblicato sui social. "Se è necessario – ha continuato – attraverseremo di nuovo le Alpi. Pensate al monumento a Suvorov. vediamo se a Milano ricordano ancora come si baciano le mani ai nostri soldati. I russi partono piano, ma poi vanno veloce". Il riferimento di Soloviov è al generale Aleksandr Vasil'evi? Suvorov, che nel 1799, con le sue truppe, sconfisse i francesi in Lombardia e ...

