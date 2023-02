(Di martedì 28 febbraio 2023) Pizza con impasto lievitato 48 ore, piatti di terra e di mare preparati con ingredienti freschi e sfiziosi accompagnamenti. È la proposta del locale di via Stella Alpina, per sentirsi in un attimo tra i sapori e i profumi della Costiera Amalfitana.

A l PizzAmore & Fantasia di Dalmine si respirano i profumi della Costiera Amalfitana e quelli della buona pizza, come da tradizione. In via Stella Alpina 9, il locale propone sia un’eccellente cucina ...Non si acquista un appartamento soltanto per andarci a vivere. C'è chi con i propri risparmi compra una casa come investimento, con l'obiettivo di affittarla per farla rendere. Però non si può mettere ...