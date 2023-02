La Juventus non si arrende: rivuole i 15 punti e ha una strategia ? CdS (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus non si arrende e si prepara per presentare il ricorso con cui intende riottenere i 15 punti con cui è stata penalizzata in classifica di Serie A. Il tempo stringe, ma secondo il Corriere dello Sport il club bianconero ha una strategia: ecco perciò come si muoverà la società entro la giornata di domani. RICORSO ? La Juventus, come ripetuto più e più volte da Massimiliano Allegri, non intende arrendersi. La volontà è infatti quella di riottenere i 15 punti di penalizzazione che le sono stati assegnati dal Corte d’Appello della Federcalcio per l’inchiesta legata alle presunte plusvalenze fittizie (vedi articolo). Adesso la società ha una strategia ben precisa. Entro la giornata di domani presenterà perciò il ricorso volto a ribaltare la ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Lanon sie si prepara per presentare il ricorso con cui intende riottenere i 15con cui è stata penalizzata in classifica di Serie A. Il tempo stringe, ma secondo il Corriere dello Sport il club bianconero ha una: ecco perciò come si muoverà la società entro la giornata di domani. RICORSO ? La, come ripetuto più e più volte da Massimiliano Allegri, non intendersi. La volontà è infatti quella di riottenere i 15di penalizzazione che le sono stati assegnati dal Corte d’Appello della Federcalcio per l’inchiesta legata alle presunte plusvalenze fittizie (vedi articolo). Adesso la società ha unaben precisa. Entro la giornata di domani presenterà perciò il ricorso volto a ribaltare la ...

