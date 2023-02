La Juventus ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laha depositato ilaldidello Sport presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Juventus e #plusvalenze ????? Presentato ricorso al Collegio di Garanzia ?? La situazione dei bianconeri - Fantacalcio : Juventus, presentato il ricorso al CONI contro il -15 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Il club ha presentato il ricorso al CONI contro la penalizzazione - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Il club ha presentato il ricorso al CONI contro la penalizzazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Il club ha presentato il ricorso al CONI contro la penalizzazione -

Prevista - secondo il calendario - con il consiglio di amministrazione convocato per l'1 marzo, sarà oggetto del cda dell'8 marzo 2023 "così da consentire - ha informato la- l'esame degli ...La, fa sapere l' Ansa , ha appena depositato al Collegio di Garanzia presso il Coni il ricorso contro la sentenza dello scorso 23 gennaio della Corte di appello della Figc che le ha inflitto la ...Commenta per primo Lahail ricorso contro la penalizzazione di quindici punti, inflittagli dalla Corte d'Appello della Federcalcio in merito al caso delle plusvalenze fittizie, presso il Collegio di ...

Juventus penalizzata di 15 punti: presentato il ricorso a Collegio di garanzia dello Sport Sky Sport

La Juventus ha depositato poco fa il ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI in merito all'inchiesta Prisma. Dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale ...Ricorso Juve, niente mezze misure in casa bianconera: il club vuole l’annullamento totale della penalizzazione La Juventus presenterà nelle prossime ore il proprio ricorso al… Leggi ...