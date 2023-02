La Juve deposita il ricorso al Coni contro il -15 per le plusvalenze

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lantus hato poco fa ilal Collegio di Garanzia presso illa sentenza della Corte d’Appello FIGC che ha punito i bianconeri con 15 punti di penalizzazione per il caso. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

I legali della Juventus, hanno ultimato il ricorso che la società bianconera presenterà al Collegio di garanzia del Coni ed il deposito è atteso entro domani. La Juventus, come noto, punta all’annulla ...Il deposito al gup degli atti integrativi fa scattare il conto alla rovescia, dunque, mancano meno 27 giorni all’udienza preliminare ...