La IVPC DelFes Avellino allunga le rotazioni | ecco Verrazzo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArmando Verazzo è un nuovo giocatore della. L’atleta, classe 2002, 196 centimetri per 84 kg, è stato ingaggiato dalla formazione irpina fino al termine della stagione. Il giocatore rientra nel novero degli ‘under’ ed andrà a rinforzare il pacchetto esterni della squadra allenata da coach Andrea Crosariol. Il ragazzo di origini campane nelle prossime ore si metterà a disposizione del tecnico avellinese.proviene dalla formazione dei Lions Bisceglie, con i pugliesi ha disputato 18 partite realizzando una media di 3.17 punti di media, tirando con il 33% da due, il 46% da tre e l’81% ai liberi e 2.11 rimbalzi per gara. Giocatore fisico ed atletico, entrerà già da domenica nelledella squadra allenata da Andrea Crosariol L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Continuità IVPC DelFes Avellino: battuta la White Wise Basket Monopoli (68-53) #Avellino - ottopagine : IVPC DelFes Avellino, Crosariol: 'Occorre continuità, fiducia con Monopoli' #Avellino - ottopagine : IVPC DelFes Avellino, Nevola: 'Ora la sfida con Monopoli per la continuità' #Avellino - ottopagine : IVPC DelFes Avellino, Caridà: 'Il derby vinto deve essere il nuovo inizio' #Avellino - ottopagine : Il derby è dell'IVPC DelFes Avellino: Ble Decò Juvecaserta ko 68-77 #Avellino -

Avellino . L'Avellino batte anche la White Wise Basket Monopoli con il finale di 68 - 53 nella gara valida per la ventunesima giornata del girone D di Serie B . Senza Sandri nelle rotazioni di coach ...Avellino . Domenica, con palla a due alle 18, l'Avellino affronterà la White Wise Basket Monopoli al PalaDelMauro. Obiettivo del secondo successo consecutivo per i biancoverdi di coach Andrea Crosariol : 'Sicuramente vogliamo la seconda ...Avellino . 'Speriamo che sia un risultato utile per costruire la parte finale della stagione'. Così il direttore sportivo dell'Avellino , Antonello Nevola , ha commentato la vittoria ottenuta dai biancoverdi contro la Ble Decò Juvecaserta e il percorso di rilancio da centrare. Domenica (ore 18) sarà sfida contro ...

La IVPC DelFes allunga le rotazioni con Verazzo AvellinoToday

La società del presidente Gennaro Canonico aggiunge una nuova pedina al roster. Si tratta dell’ex Bisceglie Armando Verrazzo, under, cresciuto nelle giovanili di Maddaloni. Domenica a Sala Consilina l ...Di cuore, di rabbia e tra mille difficoltà la IVPC DelFes Avellino supera Monopoli con il punteggio di 68-53. La partita giocata al PalaDelMauro non è stata bella da vedere, tanti errori da una parte ...