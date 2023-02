La guerriglia dell'acqua (Di martedì 28 febbraio 2023) Non bastava l’allarme siccità a destare preoccupazione nella popolazione perché l’approvvigionamento dell’acqua non dipende solo da cause naturali ma anche dai sistemi informatici che gestiscono il servizio idrico. Le società che distribuiscono l’acqua in Italia oggi più che mai sono obiettivi sensibili. È questo quello emerge dopo gli attacchi hacker da parte di gruppi russi che hanno mandato in tilt il sistema che gestisce acqua ed infrastrutture. Le vulnerabilità dei sistemi informatici utilizzati dai grandi gestori possono mettere a rischio la sicurezza nazionale di milioni di persone e a finire nel mirino degli hacker insieme ad una lunga lista di enti ed aziende è stata ACEA S.p.A. che è il primo operatore nel settore idrico in Italia con 9 milioni di abitanti serviti. Le sue attività si concentrano ... Leggi su panorama (Di martedì 28 febbraio 2023) Non bastava l’allarme siccità a destare preoccupazione nella popolazione perché l’approvvigionamentonon dipende solo da cause naturali ma anche dai sistemi informatici che gestiscono il servizio idrico. Le società che distribuiscono l’in Italia oggi più che mai sono obiettivi sensibili. È questo quello emerge dopo gli attacchi hacker da parte di gruppi russi che hanno mandato in tilt il sistema che gestisceed infrastrutture. Le vulnerabilità dei sistemi informatici utilizzati dai grandi gestori possono mettere a rischio la sicurezza nazionale di milioni di persone e a finire nel mirino degli hacker insieme ad una lunga lista di enti ed aziende è stata ACEA S.p.A. che è il primo operatore nel settore idrico in Italia con 9 milioni di abitanti serviti. Le sue attività si concentrano ...

La guerriglia dell'acqua

Un attacco hacker ai sistemi di ACEA svela che i sistemi informatici delle reti idriche italiane sono obiettivi sensibili. Secondo Anna Vaccareli del Cnr con qualche problema di sicurezza ...

La guerriglia di fake news della Russia su YouTube

Mosca ha utilizzato la propaganda online e la disinformazione per manipolare l'opinione pubblica e far cadere il sostegno all'Ucraina. Una zona grigia che l'Europa vuole bonificare ...