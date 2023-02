La guerra in Ucraina ha cambiato il lavoro dei nostri 007. Cosa c’è nella relazione annuale (Di martedì 28 febbraio 2023) L’invasione russa dell’Ucraina, che venerdì ha compiuto il suo primo anno, ha segnato il 2022 “sino a ridefinire fortemente il contenuto dei nostri interessi nazionali”, rappresentando “un tornante nella storia che ha inciso in profondità anche sull’operare quotidiano” dell’intelligence italiana, evidenziando una “sempre più stretta osmosi” tra le dimensioni internazionale e interna della minaccia. È quanto si legge già nella nota introduttiva della “relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022 presentata oggi. Il documento stesso è un’innovazione: presenta una versione interattiva, una “rinnovata fruibilità” che il comparto auspica, in linea con l’attenzione alla cultura dell’intelligence al cuore della legge 124 del 2007, ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) L’invasione russa dell’, che venerdì ha compiuto il suo primo anno, ha segnato il 2022 “sino a ridefinire fortemente il contenuto deiinteressi nazionali”, rappresentando “un tornantestoria che ha inciso in profondità anche sull’operare quotidiano” dell’intelligence italiana, evidenziando una “sempre più stretta osmosi” tra le dimensioni internazionale e interna della minaccia. È quanto si legge giànota introduttiva della “sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022 presentata oggi. Il documento stesso è un’innovazione: presenta una versione interattiva, una “rinnovata fruibilità” che il comparto auspica, in linea con l’attenzione alla cultura dell’intelligence al cuore della legge 124 del 2007, ...

