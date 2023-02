La guerra di Putin non ha impoverito l’Italia e il sostegno all’Ucraina non è un vero problema, (Di martedì 28 febbraio 2023) «Le sanzioni alla Russia fanno male più a noi che a loro», quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase nell’ultimo anno? È stata anche la posizione dell’ex premier Giuseppe Conte, sempre in prima fila nel chiedere il disimpegno italiano, l’interruzione dell’invio, peraltro estremamente limitato, di armi all’Ucraina. Non si tratta solo del consueto pessimismo, dell’inclinazione alla lamentela dell’Italiano medio, abituato a decenni di declino economico, a previsioni positive smentite da una realtà più fosca. È anche il risultato di una narrazione precisa, in parte pilotata, ma soprattutto spontanea, che vuole la Russia e il suo leader, Vladimir Putin, come potenti, quasi invincibili di fronte a un Occidente fragile e visto sempre sul bilico del declino. È una visione presente anche in altri Paesi ma, mentre lì è assolutamente ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) «Le sanzioni alla Russia fanno male più a noi che a loro», quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase nell’ultimo anno? È stata anche la posizione dell’ex premier Giuseppe Conte, sempre in prima fila nel chiedere il disimpegno italiano, l’interruzione dell’invio, peraltro estremamente limitato, di armi. Non si tratta solo del consueto pessimismo, dell’inclinazione alla lamentela delno medio, abituato a decenni di declino economico, a previsioni positive smentite da una realtà più fosca. È anche il risultato di una narrazione precisa, in parte pilotata, ma soprattutto spontanea, che vuole la Russia e il suo leader, Vladimir, come potenti, quasi invincibili di fronte a un Occidente fragile e visto sempre sul bilico del declino. È una visione presente anche in altri Paesi ma, mentre lì è assolutamente ...

